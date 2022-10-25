Проблем із забезпеченням українських військових зимовим одягом немає - нардеп Веніславський

Україна зможе забезпечити всіх військовослужбовців зимовим одягом, повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"Буквально минулого тижня у нас відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На засіданні був присутній заступник міністра оборони, відповідальний за речове забезпечення Збройних сил України. Учора ми спілкувалися з ним в індивідуальному порядку з цього питання. Станом на вчора, станом на сьогодні жодних проблем із забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. Більше того, воно вже вирішене: є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок.

Стосовно необхідного озброєння Веніславський зазначив, що є деякі проблеми з боєприпасами, які - старого радянського зразка 152 калібру. "Ми над цим працюємо, але у зв'язку з війною міжнародний ринок цих боєприпасів уже вичерпаний. Така є проблема для артилерії. Інших проблем із забезпеченням ЗСУ, інших складових сектору безпеки та оборони ні обмундируванням, ні військовою технікою, ні боєприпасами немає", - уточнив парламентарій.