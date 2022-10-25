За жовтень із небезпечних регіонів окупованих та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців - Мінреінтеграції

За жовтень із небезпечних регіонів тимчасово окупованих територій та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у більш безпечні регіони центральної та західної України виїжджає близько тисячі громадян. Зокрема, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донеччини до більш безпечних регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом з Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Протягом поточного місяця також не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій.

"Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана. Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб майже за місяць із Херсонської області евакуювалися понад 1,3 тис. осіб, із Запорізької області – майже 1,4 тис. громадян.

"Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення", - наголошують у відомстві.