Події

13:44 25.10.2022

За жовтень із небезпечних регіонів окупованих та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців - Мінреінтеграції

2 хв читати

За жовтень із небезпечних регіонів тимчасово окупованих територій та деокупованих територій евакуювались майже 18 тис. українців, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у більш безпечні регіони центральної та західної України виїжджає близько тисячі громадян. Зокрема, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донеччини до більш безпечних регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом з Донеччини евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Протягом поточного місяця також не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій.

"Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана. Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб майже за місяць із Херсонської області евакуювалися понад 1,3 тис. осіб, із Запорізької області – майже 1,4 тис. громадян.

"Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення", - наголошують у відомстві.

Теги: #евакуація #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 25.10.2022
Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

16:17 22.10.2022
Мінреінтеграції ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови

Мінреінтеграції ініціювало створення Національного Корпусу кримськотатарської мови

15:52 21.10.2022
Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

16:39 20.10.2022
Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб – голова ОВА

Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб – голова ОВА

12:36 14.10.2022
В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

13:51 11.10.2022
Додому повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей – Мінреінтеграції

Додому повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей – Мінреінтеграції

11:52 11.10.2022
Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 62 загиблих воїнів, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

07:30 11.10.2022
Окупаційна влада Криму має намір евакуювати сім'ї представників керівництва силових структур

Окупаційна влада Криму має намір евакуювати сім'ї представників керівництва силових структур

17:00 08.10.2022
Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

Більшу частину пацієнтів Вовчанського геріатричного пансіонату евакуюють в інші регіони України

16:24 07.10.2022
Понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні 2 місяці - Мінреінтеграції

Понад 115 тис. українців виїхали з особливо небезпечних, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні 2 місяці - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід туди Європейського Союзу – Зеленський

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових та 21 танк, збито літак і 3 вертольоти – Генштаб ЗСУ

Уночі були чутні потужні вибухи на Мелітопольщині

У результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, троє – поранені

В Україну прибув президент Німеччини

ОСТАННЄ

Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії

Комплекс IRIS-T збиває дев'ять із десяти ракет - Шмигаль

Деокупацію та деколонізацію Криму треба здійснювати одночасно - Чубаров

Київська система моніторингу якості повітря інтегрувалася у сервіс IQAir

Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 млн грн

У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

Експерти МАГАТЕ скоро прибудуть до України і доведуть відсутність у країні "брудних бомб" та планів їх розробки – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА