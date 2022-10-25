Події

12:35 25.10.2022

Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

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Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у межах свого першого візиту до Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну звернувся з посланням до громадян і України, і Німеччини, повідомила у вівторок його представниця Керстін Гаммелін.

"Моє послання народу України таке: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжимо підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані", - йдеться у тексті заяви Штайнмаєра, яку Гаммелін оприлюднила у своєму твіттері у вівторок.

Одночасно Штайнмаєр заявив про готовність узяти шефство над організацією допомоги від мережі німецьких міст-партнерів і наголосив на необхідності якнайшвидшого відновлення зруйнованої агресором інфраструктури України з урахуванням майбутньої зими, зокрема на виконанні ремонту електромереж, водопроводів, систем опалення, усунення вузьких місць у поданні електроенергії в Україна.

"Багато німецьких міст-партнерів надають велику допомогу щодо цього. Разом із президентом України Володимиром Зеленським я візьму на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст. Чим більше партнерських відносин, тим краще буде пережити зиму", - наголошується в заяві президента Німеччини.

Водночас президент звернувся до громадян Німеччини із закликом підтримувати українців, попри труднощі, яких зазнає країна.

"Я звертаюся до всіх німців удома: давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут! Попри всі тягарі, які приносить війна і нам у Німеччині - давайте на хвилинку подивимося очима українців, тоді ми зрозуміємо, що їм потрібна наша повна солідарність та підтримка - доти, доки це необхідно", - йдеться в тексті заяви.

 

Теги: #відновлення #штайнмаєр

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