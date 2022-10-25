В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

Органи влади України працюють над комплексним документом щодо реінтеграції деокупованих територій, зокрема Криму, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні команда президента України Володимира Зеленського, всі органи державної влади України, зокрема Верховна Рада, напрацьовують кроки, які дадуть змогу безпечно реінтегрувати деокуповані території… Наразі формують візію… і вже найближчим часом очікується поява нового комплексного документа", – сказав Стефанчук на Першому парламентському міжнародному саміті "Кримська платформа" у Загребі (Хорватія) у вівторок.

За його словами, йдеться, зокрема, про притягнення до відповідальності тих, хто чинив злочини на тимчасово окупованих територіях, про захист права власності, про гуманітарну політику, про відновлення роботи вільних медіа, а також про демілітаризацію Кримського півострова та вирішення питання громадянства, економічного розвитку Криму, "як привабливого об'єкта для внутрішніх та зовнішніх інвестицій".