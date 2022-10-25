Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід туди Європейського Союзу – Зеленський

Повернення українського прапора до Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу в повному розумінні цих слів, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок в онлайн-форматі на парламентському саміті "Кримської платформи".

"Прихід українського прапора до Криму - це прихід на півострів Європейського Союзу в повному розумінні цих слів, усіх рівнів нашої інтеграції", - сказав він.

"Повернення українського прапора до Криму – це повернення звичайних для Європи "нормальностей" – безпечної, соціальної, культурної. Це колосальні можливості розвитку. Всього цього у Криму наразі немає, не може бути. Росія позбавила наш півострів розвитку", - заявив президент.

"Повернення українського прапора – це захист прав людини, свобода для всіх людей у Криму, для всіх спільнот", - наголосив він.

Для досягнення цієї мети, сказав Зеленський, "нам потрібна достатня підтримка – оборонна, фінансова, санкційна – як фундамент майбутнього Криму". "Потім, коли ми вийдемо на наші кордони, потрібен буде ваш досвід – із безпеки, політичний, юридичний, соціальний", - сказав він, звертаючись до учасників саміту.

Це потрібно буде, щоб "повернути Криму повноцінне життя, а людям у Криму – справедливість", - наголосив Зеленський.

"Ми маємо зробити наш формат стартом для інших гуманітарних та політичних платформ, сприяти деокупації інших територій – від Придністров'я до "північних територій" (чотири курильські острови – ІФ-У).

"Обіцяйте мені, що обов'язково завітайте до нашого українського Криму відразу, щойно повернемо туди національний прапор", - сказав також Зеленський, звертаючись до учасників саміту.