Події

07:44 25.10.2022

Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

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Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті було пошкоджено будинки, харчове підприємство та водогін, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/2231

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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