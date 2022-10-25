Окупанти обстріляли Нікопольський район, попередньо постраждалих немає

Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті було пошкоджено будинки, харчове підприємство та водогін, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе. Під ворожий вогонь потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/2231