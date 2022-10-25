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07:24 25.10.2022

Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

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Держсекретар США та новий глава МЗС Італії обговорили виклики у сфері енергетики та підтримку України

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час телефонних розмов з новим главою МЗС Італії Антоніо Таяні та прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив питання підтримки України, повідомляє Держдепартамент.

"Таяні та Блінкен обговорили необхідність підтримки України, (...) захист прав людини у всьому світі та реагування на виклики у сферах економіки та енергетики", - йдеться у поширеному повідомленні.

Крім того, Блінкен під час телефонної розмови з Міцотакісом "обговорив зусилля щодо підтримки безпеки України", а також важливість забезпечення стабільності у Східному Середземномор'ї.

 

 

Теги: #сша #італія #греція #держсекретар

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