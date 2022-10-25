Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

Українські військові збили третій за добу вертоліт РФ Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"24 жовтня, близько 21:30, у Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо, із двигунами від українського виробника", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.