Події

07:00 25.10.2022

Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

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Українські військові збили третій за добу російський вертоліт – ПС ЗСУ

Українські військові збили третій за добу вертоліт РФ Ка-52 у Бериславському районі Херсонської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"24 жовтня, близько 21:30, у Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо, із двигунами від українського виробника", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

 

Теги: #рф #вертоліт #знищення

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