Події

22:15 24.10.2022

За 8 місяців війни Україна відстояла свою незалежність

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За 8 місяців війни Україна відстояла свою незалежність

За вісім місяців війни Україна відстояла незалежність держави, і Росії це вже не змінити, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"Сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави - і Росії це вже не змінити", - сказав він.

За словами Зеленського, "крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною".

"Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – придумуючи різні нісенітниці про Україну", - сказав він.

За словами Зеленського, "російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида".

"І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – в першу чергу", - заявив президент.

Теги: #президент #війна #незалежність

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