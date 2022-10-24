У Харкові готують пункти обігріву на випадок нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі

Пункти обігріву готують у всіх районах міста Харкова за допомогою міжнародних партнерів і благодійних організацій на випадок нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми дуже ретельно готуємося, тому що розуміємо, що дуже багато маємо зробити для того, щоб зберегти життя харків'ян. Ми сформували певний план дій і, якщо у вас буде така можливість, будемо розраховувати на вашу допомогу", - сказав Терехов на зустрічі з представниками міжнародної організації World Central Kitchen.

За словами Терехова, пункти обігріву планується розгорнути у 20 зупинках-укриттях та 40 наметах. Крім того, харків'яни для цього використовуватимуть також школи та клуби за місцем проживання. Резервними пунктами обігріву можуть стати станції метрополітену.

Терехов повідомив, що частина пунктів обігріву вже має у своєму розпорядженні необхідне обладнання, яке Харкову передали благодійники та міста-партнери, проте місто все ще потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах харчування, дров'яних печах для приготування їжі тощо.

Керівник програми WCK в Україні Юлія Стефанюк наголосила, що організація має намір допомагати харків'янам і надалі.