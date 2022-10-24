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18:46 24.10.2022

Окупанти завдали 3 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, постраждала інфраструктура в Миколаєві, Куп'янську, Вугледарі та Соледарі - Генштаб

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Окупанти завдали 3 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, постраждала інфраструктура в Миколаєві, Куп'янську, Вугледарі та Соледарі - Генштаб

Російські окупанти за поточну добу завдали загалом трьох ракетних та семи авіаційних ударів по території України, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генштабу у фейсбуці, під ворожі удари потрапили об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області та Миколаєві.

Окупанти здійснювали обстріли на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

на куп'янському та лиманському напрямках – із танків та артилерії різних типів у районах сіл Берестове, Кислівка, Кам'янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам'янське, Озаранівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар'їнка та Первомайське;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – із танків та всього спектра артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли, зокрема, в райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

"Протягом доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголосили в Генштабі.

Теги: #удари #окупанти

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