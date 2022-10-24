Події

15:54 24.10.2022

Кулеба домовився з Боррелем працювати разом для спростування російської брехні про "брудну бомбу" Києва

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Кулеба домовився з Боррелем працювати разом для спростування російської брехні про "брудну бомбу" Києва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє про домовленості з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем працювати найближчими днями разом із метою спростування російської брехні про нібито створення Києвом "брудної бомби".

"Я поговорив телефоном із Жозепом Боррелем, який привітав рішення України запросити експертів МАГАТЕ. Домовилися активно працювати разом у найближчі години і дні, аби донести правду про чергову брехню РФ щодо України до країн Глобального Півдня, зокрема у Латинській Америці, Африці та Азії", - написав Кулеба у понеділок на своїй сторінці у твіттері.

Теги: #кулеба #боррель

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