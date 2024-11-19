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20:31 19.11.2024

Боррель визнав невдачу спроб розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру через Угорщину

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Боррель визнав невдачу спроб розблокувати EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру через Угорщину

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував, що йому не вдалося подолати вето Угорщини, яка заблокувала EUR6,6 млрд Європейського фонду миру, для компенсації країнам Євросоюзу поставок військової допомоги Україні.

"На жаль, мою пропозицію розблокувати EUR6,6 млрд в рахунок допомоги Україні не було реалізовано. Ми все ще в глухому куті. Тепер технічні інстанції ради мають продовжувати шукати рішення", - сказав Боррель на пресконференції в Брюсселі у вівторок після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Відповідаючи на запитання, він пояснив, що це невдача не лише для нього, а й "для всіх держав-членів, які очікують компенсації".

"Треба, щоб я ще раз заявив, що військове оснащення було поставлено Україні. Держави-члени очікують компенсації. І це блокування триває, тому що Угорщина, як і раніше, перешкоджає угоді. (...) Я намагався знайти можливе рішення, але всі варіанти рішень, які я виклав на стіл, з тієї чи іншої причини не зустріли згоди інших. (...) Зрештою, головну відповідальність несе Угорщина", - заявив глава європейської дипломатії.

"Я направив це в робочу групу комітету з політики і безпеки, і сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення. І, може, моїй наступниці (Каї Каллас - ІФ-У) більше поталанить, ніж мені", - припустив Боррель, чий мандат завершується наприкінці листопада.

Він також торкнувся теми використання доходів від заморожених російських активів, за рахунок яких, за його словами, слід "запланувати інші поставки Україні". Боррель нагадав, що перший транш у EUR400 млн призначався для української військової промисловості.

Другий транш із цих доходів, який очікують у березні-квітні 2025 року, він запропонував спрямувати на закупівлі військового оснащення для української армії.

Теги: #боррель #фонд #єс

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