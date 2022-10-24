Події

15:08 24.10.2022

Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто лише топчиновників з окупаційних адміністрацій - Ташева

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Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто лише топчиновників з окупаційних адміністрацій - Ташева

Після деокупації Криму до відповідальності буде притягнуто топчиновників, які працюють в окупаційних адміністраціях, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Ми розуміємо, що притягуватимемо до відповідальності топчиновників, які сприяли утвердженню окупаційного режиму на території Кримського півострова, тих, хто вчиняв міжнародні злочини, воєнні злочини, порушував права людини... і на них не поширюватиметься амністія", - сказала Ташева на дискусійній панелі "Реінтеграція окупованих територій та гарантії неповторення російської агресії" у межах Першого парламентського міжнародного саміту "Кримська платформа" у Загребі у понеділок.

Вона наголосила, що більшість людей, які проживають на території півострова, непричетні до масових та воєнних злочинів.

"Цим усім людям нема чого боятися, вони не нестимуть відповідальності за те, що просто проживали в умовах окупації", - зазначила Ташева.

Теги: #крим #ташева #кримська_платформа

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