РФ депортувала з окупованої території України понад 2000 дітей, планує ще 4000 – експерт

Російські окупанти депортували до Криму та Російської Федерації понад 2000 дітей із тимчасово захоплених нею українських територій, заявила керівниця центру громадської освіти "Альменда" Валентина Потапова.

"Дітей, які перебувають на прифронтових територіях, просто зараз відправляють до Криму та Росії. Вже відправили понад 2000 дітей. Планується (депортувати – ІФ-У) ще 4000", - сказала Потапова на дискусійній панелі в рамках першого парламентського міжнародного саміту Кримська платформа в Загребі в понеділок.