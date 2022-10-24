Більшість українців упевнені в необхідності продовжувати збройну боротьбу проти РФ, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати інфраструктуру, – соцопитування КМІС

Абсолютна більшість українців (86%) впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу та чинити опір російській агресії, навіть якщо окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру та забирають життя людей, 86% респондентів відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли триватимуть. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою (ще 16% скоріше погоджуються)", - йдеться у пресрелізі КМІС за результатами опитування.

У ньому наголошується, що лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки Росії.

Соціологи уточнюють, що хоча із заходу (88% респондентів за продовження боротьби та 8% за поступки заради якнайшвидшого припинення війни) на схід (69% і 29% відповідно) і зростає частка готових до поступок, але в усіх регіонах більшість дотримується думки, що необхідно продовжувати збройний спротив.

"Навіть на сході 69% дотримуються такої думки (це відповідають люди, які проживають у Харківській і Донецькій областях, які зазнають постійних ракетних і артилерійських обстрілів)", - уточнюють в інституті.

Там додають, що серед респондентів, які обрали українську мову для проведення інтерв'ю, переважна більшість вважає, що необхідно продовжувати збройний спротив, навіть якщо обстріл триватиме (89%). При цьому лише 7% україномовних респондентів вважають, що треба починати переговори, навіть якщо Україні доведеться йти на поступки Росії. Серед опитаних, які обрали російську мову для проведення інтерв'ю, ці показники дорівнюють 66% та 29% відповідно.

Соціологічне опитування "Обстріл українських міст: продовження збройної боротьби чи перехід до переговорів" КМІС проводив 21-23 жовтня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованого). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (в межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.