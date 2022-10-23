Події

19:20 23.10.2022

Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

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Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

Заступник голови парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") повідомив про відсутність зв'язку у тимчасово окупованому Херсоні

"Херсон зараз знаходиться не на зв’язку, росіяни брешуть у публічному просторі що начебто відбуваються профілактичні роботи у місті Херсон. Судячи з того що я чую від колег зв’язківців, росіяни, та зрадники, руйнують цифрову інфраструктуру яка колись була захоплена. Знімають обладнання, вивозять його за річку Дніпро, вирізають дроти, для того щоб після того як місто буде звільнено, було вкрай важко відновити зв’язок", - написав Федієнко у своєму телеграм-каналі ввечері в неділю.

За його словами, саме через ці причини відсутній як мобільний, так і фіксований зв'язок.

"Також це може свідчить про те що росіяни бояться, що коли вони будуть намагатись відбивати наступ наших збройних сил України на місто, їх локації пересування та все інше будуть передаватись мешканцями Херсону до збройних сил України", - наголосив Федієнко.

Він зазначив, що після того, як ЗСУ звільнять місто, операторам потрібно готуватися відновлювати мережі у Херсоні.

 

 

 

Теги: #херсон #звязок #окупанти

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