Перша леді України Олена Зеленська презентувала на Франкфуртському книжковому ярмарку "Довідник безбар'єрності", а також взяла участь в інтерв'ю-дискусії на запрошення журналу Brigitte.

"Довідник безбар'єрності" - гід із коректного спілкування, який зафіксував нові норми безбар’єрної мови. Він був започаткований у 2021 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами, і доступний за посиланням https://bf.in.ua.

Через російське вторгнення презентація друкованої версії довідника, яка мала відбутися на Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" 2022 року в Києві, відбулася 22 жовтня на Франкфуртському книжковому ярмарку в Німеччині", - повідомляється на сайті президента України в неділю.

Перша леді зазначила, що безбар'єрність стала важливою для України ще до російського вторгнення. "Ми вже давно визначили для себе, що найголовніше в державі – це людина. Філософією держави має бути людиноцентричність", - розповіла Зеленська в інтерв'ю німецькому журналу Brigitte.

За її словами, з повномасштабним російським вторгненням безбар'єрність набула ще більшої актуальності й нового значення.

Зеленська повідомила, що "Довідник безбар'єрності" є проєктом з відкритим кодом: його електронна версія регулярно збагачується новою актуальною інформацією, зокрема вже додався новий розділ "У воєнний час" для найбільш вразливих верств населення.