На саміт міжнародної "Кримської платформи" приїдуть 56 спікерів парламентів

На перший парламентський саміт міжнародної "Кримської платформи" в Загреб (Хорватія) приїдуть 56 спікерів законодавчих органів, повідомив глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Це неймовірний результат з точки зору представництва – 56 спікерів парламентів особисто приїдуть на "Кримську платформу". Ми працюємо над тим, щоб на рівні парламентів закріпити європейську єдність навколо України і надання допомоги", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону.

За його словами, РФ продовжує отримувати великі гроші від продажу нафти, газу та золота, які інвестує частково в озброєння, а частково - в інформаційну війну.

"Останнім часом активізувалося безліч правих європейських партій. Ми бачимо, що ймовірні електоральні цикли в 2023-2024 роках можуть вплинути на єдність європейських країн щодо допомоги Україні. Тому вкрай необхідно додатково закріпити всі домовленості, які є зараз", - резюмував народний депутат.

Арахамія також додав, що саміт допоможе представникам парламентів краще зрозуміти, що зараз відбувається в Україні і з якими викликами їй доводиться боротися.

Як повідомлялося, перший парламентський саміт Міжнародної "Кримської платформи" відбудеться в Загребі 24-25 жовтня.