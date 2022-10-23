У російському Іркутську літак Су-30 впав на житловий будинок, екіпаж загинув

Літак Су-30 зазнав у неділю аварії в Іркутську і впав на двоповерховий житловий будинок, екіпаж літака загинув.

"В Іркутську сталася аварія літака Су-30. За даними ГУ МНС Росії по Іркутській області, НП сталася в районі вул. Пржевальського, 32. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні уряду регіону в телеграмі.

Про падіння літака "категорії Су" на двоповерховий будинок в Іркутську повідомив також губернатор області Ігор Кобзєв.

За інформацією місцевого управління МНС, на місці катастрофи Су-30 в Іркутську сталося загоряння на площі близько 200 кв.м. Згодом у відомстві додали, що два пілоти літака загинули, а "жертв серед цивільного населення немає".

Як повідомлялося, 17 жовтня в російському Єйську літак Су-34 впав на багатоквартирний житловий будинок, унаслідок чого 15 людей загинули і понад 20 дістали поранень.