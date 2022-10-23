Події

14:42 23.10.2022

У російському Іркутську літак Су-30 впав на житловий будинок, екіпаж загинув

1 хв читати

Літак Су-30 зазнав у неділю аварії в Іркутську і впав на двоповерховий житловий будинок, екіпаж літака загинув.

"В Іркутську сталася аварія літака Су-30. За даними ГУ МНС Росії по Іркутській області, НП сталася в районі вул. Пржевальського, 32. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні уряду регіону в телеграмі.

Про падіння літака "категорії Су" на двоповерховий будинок в Іркутську повідомив також губернатор області Ігор Кобзєв.

За інформацією місцевого управління МНС, на місці катастрофи Су-30 в Іркутську сталося загоряння на площі близько 200 кв.м. Згодом у відомстві додали, що два пілоти літака загинули, а "жертв серед цивільного населення немає".

Як повідомлялося, 17 жовтня в російському Єйську літак Су-34 впав на багатоквартирний житловий будинок, унаслідок чого 15 людей загинули і понад 20 дістали поранень.

Теги: #катастрофа #літак #іркутськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 13.10.2022
ДБР з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині

ДБР з'ясовує причини падіння військового літака на Вінниччині

15:08 13.10.2022
У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

У командуванні ПС ЗСУ підтвердили падіння українського літака Су-24М на Полтавщині

06:46 04.10.2022
Глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у зв'язку з роковинами аварії літака "МАУ" вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов'язання

Глави МЗС України, Канади, Швеції та Великої Британії у зв'язку з роковинами аварії літака "МАУ" вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов'язання

12:32 28.09.2022
Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

15:25 22.09.2022
Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

Ситуація з інфраструктурою в Ізюмі близька до апокаліптичної – заступник мера

07:05 26.08.2022
Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

Росія поставила Україну та європейців у ситуацію за крок до радіаційної катастрофи

21:51 18.08.2022
Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

Зупинка всіх блоків Запорізької АЕС загрожує розвитком ситуації за "фукусімським сценарієм" - ДІЯРУ

19:09 18.08.2022
Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

Єврокомісія стурбована екологічною катастрофою на Одері та допомагає Польщі й Німеччині у її розслідуванні

10:16 11.08.2022
Нацгвардієць збив російський штурмовик на запорізькому напрямку

Нацгвардієць збив російський штурмовик на запорізькому напрямку

19:40 25.07.2022
ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На саміт міжнародної "Кримської платформи" приїдуть 56 спікерів парламентів

За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою в колабораціонізмі та роботі на РФ

За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

ОСТАННЄ

У Курдюмівці Донецької області під обстрілами окупантів загинуло троє мирних жителів – глава ОВА

У Нікополі від російських обстрілів постраждали 6 мирних жителів, у Миколаївській області збито 14 дронів

На саміт міжнародної "Кримської платформи" приїдуть 56 спікерів парламентів

У пріоритетах Ради - ухвалення держбюджету-23 і питання конфіскації російських активів - Арахамія

Електропостачання в Хмельницькій області відновлено після ракетного удару окупантів у суботу – "Укренерго"

За розпорядженням "Укренерго" стабілізаційні відключення електроенергії почалися в неділю в Києві - КМДА

В Енергодарі був "приліт" до місцевого готелю, будівля пошкоджена

У Кіровоградській області в ніч на неділю збили ракету

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ продовжує виводити підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області, ймовірно готується до підриву греблі Каховської ГЕС - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА