Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових, 5 танків і 14 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 400 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого – 67470 осіб, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.10 орієнтовно становили особового складу ‒ близько 67 470 (+400) людини ліквідовано, танків ‒ 2584 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од., артилерійських систем – 1667 (+14) од., РСЗВ – 374 (+1) од., засобів ППО ‒ 189 (+0) од., літаків – 270 (+0) од., вертольотів – 245 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20), крилаті ракети – 350 (+21), кораблі / катери ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн – 4039 (+18) од., спеціальної техніки ‒ 148 (+0)", - йдеться в повідомленні.