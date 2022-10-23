Зеленська про надання Німеччиною Україні ППО: Ми змушені використати кожен шанс бути почутими

Перша леді Олена Зеленська під час робочого візиту до Німеччини порушила тему надання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також бойової зброї, повідомила пресслужба президента.

"Я змушена порушити тему надання Україні зброї. Це не має бути темою протокольного спілкування перших леді. Проте в ситуації України ми змушені використовувати кожен шанс бути почутими. Ідеться про спасіння життів і про права людини. Маємо закрити небо та припинити цей свідомий ракетний терор Росії", - цитує пресслужба слова Зеленської.

Також Зеленська подякувала за реєстрацію та надання понад 1 млн українських біженців у Німеччині захисту. Їм також гарантовано безкоштовну медичну допомогу, соціальні виплати, оплату житла та компенсацію витрат на його облаштування, навчання.

"Україна вдячна Сенату Берліна за підтримку пілотного проекту з відкриття німецько-української школи в Берліні. Для нас важливо, щоб в Німеччині були створені такі умови навчання для дітей, які підтримували б зв’язок і продовження навчання українських дітей за українською освітньою програмою. Сподіваємося, що такий підхід буде запроваджений і в інших землях Німеччини", – наголосила Зеленська.

Крім того, під час свого робочого візиту Зеленська спільно зі своєю колегою першої леді Німеччини Ельке Бюденбендер презентували спільний проєкт "Better time stories" ("Історії кращого часу").

"Це неприбуткова ініціатива на підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Мета проєкту – допомогти найменшим дітям (віком від 3 до 7 років) подолати сум, інтегруватися в середовище нової країни перебування та зберігати звʼязок із родичами, які залишилися вдома, завдяки книжкам", - сказано у релізі.