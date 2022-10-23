Події

07:25 23.10.2022

Ворог у суботу масовано обстріляв з артилерії Вовчанськ на Харківщині

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Ворог у суботу масовано обстріляв з артилерії Вовчанськ на Харківщині

Російські війська в суботу здійснили масований артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області, правоохоронці встановили, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"22 жовтня військові Росії здійснили масований артилерійський обстріл міста Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.

Зокрема, пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти. Постраждалих немає.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру.

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

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