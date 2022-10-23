Події

07:05 23.10.2022

За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

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За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

Лише за першу половину доби 22 жовтня Повітряні Сили України збили 20 крилатих ракет, також понад 10 іранських "Шахедів", сказав у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Звичайно, у нас ще немає технічної здатності збивати 100% російських ракет і ударних дронів. Поступово ми прийдемо й до цього – за допомогою наших партнерів, я впевнений. Але вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо", - сказав він.

За його словами, "тільки за першу половину цієї доби збито 20 ракет – "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів"".

"Укотре хочу сьогодні подякувати нашим воїнам – винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр", а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя наших людей та збережену інфраструктуру України", - сказав президент.

 

 

Теги: #рф #техніка #зеленський

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