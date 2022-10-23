Події

07:01 23.10.2022

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій – Зеленський

1 хв читати
Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій – Зеленський

 

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб взагалі нічого не могли робити у світі, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.

Він нагадав, що міжнародна робоча група із санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол та Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій.

"Маємо чітко оцінювати такий "інформаційно-емоційний" складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог", - сказав Зеленський.

За його словами, "Також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії нашої території та мобілізації на війну проти нас, проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим", - заявив президент.

 

 

Теги: #санкції #зеленський #пропагандисти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 23.10.2022
За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

06:56 23.10.2022
Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

16:15 22.10.2022
Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

14:52 22.10.2022
Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

07:09 22.10.2022
Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня Ненсі Пелосі, глав ірландського та французького сенату

Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня Ненсі Пелосі, глав ірландського та французького сенату

17:02 21.10.2022
Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

16:26 21.10.2022
Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

15:04 21.10.2022
Ердоган закликав Захід відмовитися від санкцій для перемоги над світовою енергетичною кризою

Ердоган закликав Захід відмовитися від санкцій для перемоги над світовою енергетичною кризою

14:50 21.10.2022
Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

07:18 21.10.2022
"Фрідом Фінанс Україна" та видавництва "Махаон, "Рідна мова" та "Аттікус" підпали під санкції

"Фрідом Фінанс Україна" та видавництва "Махаон, "Рідна мова" та "Аттікус" підпали під санкції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За першу половину доби в Україні збито 20 крилатих ракет і понад 10 іранських "Шахедів"

Ані ранковий удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників - Зеленський

Керівника "Мотор-січі" Богуслаєва затримали за підозрою в колабораціонізмі та пособництві Росії

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

ОСТАННЄ

Зеленська про надання Німеччиною Україні ППО: Ми змушені використати кожен шанс бути почутими

У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожих сил особового складу та техніки у Херсонській та Запорізькій області

ЗС України за добу відбили атаки окупантів у районах восьми населених пунктів

На Дніпропетровщині ЗС України знищили ще один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136"

Ворог у суботу масовано обстріляв з артилерії Вовчанськ на Харківщині

Найближчим часом на Рівненщині відновлять енергоспоживання абонентів

У суботу ворог 143 рази обстріляв Сумщину, поранено літню жінку

За добу на півдні знищено 47 окупантів, 24 одиниці техніки, 4 склади боєприпасів

Мер Кременчука підтвердив звуки вибуху у місті

Повітряні сили ЗС України за суботу знищили два російські вертольоти Ка-52

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА