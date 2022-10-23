Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій – Зеленський

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб взагалі нічого не могли робити у світі, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.

Він нагадав, що міжнародна робоча група із санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол та Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій.

"Маємо чітко оцінювати такий "інформаційно-емоційний" складник терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури подаються російською пропагандою як замінник військових перемог", - сказав Зеленський.

За його словами, "Також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдовування злочинної спроби анексії нашої території та мобілізації на війну проти нас, проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоб узагалі нічого не могли робити у світі. Працюємо над цим", - заявив президент.