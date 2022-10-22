Події

20:00 22.10.2022

За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

2 хв читати
За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

У разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ має відповісти ударом по центру прийняття рішень у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія має завдати удар по центрам прийняття рішень (в Україні – ІФ). Як має світ відповідати? Не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Це (загроза ядерного удару – ІФ) відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", - заявив Зеленський.

"Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: за секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по прийняттю рішень у тебе, у твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати чи убити, вона знає, що вона сяде у тюрму, тому що вона винна", – додав президент.

Зеленський наголосив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє".

При цьому російське суспільство, за його словами, має знати, що їхній президент вбиває українських громадян.

"Якщо ви не чинитимете тиск на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами розмовляти, тому що ви говорите мовою погроз. Ви не відпочиватимете за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США. Ви підтримуєте владу терориста", - сказав він.

 

 

 

Теги: #росія #застосування #ядерна_зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 22.10.2022
Кулеба: Росія перебуває в Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах

Кулеба: Росія перебуває в Раді безпеки ООН на сумнівних юридичних підставах

07:12 22.10.2022
FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах

FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах

20:30 21.10.2022
Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у зерновому коридорі

Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у зерновому коридорі

20:18 20.10.2022
Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС

Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС

08:50 20.10.2022
США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

22:03 17.10.2022
Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

20:56 17.10.2022
Жіночі збірні РФ і Білорусі з баскетболу не допущені до відбору на ЧЄ-2023 через війну в Україні

Жіночі збірні РФ і Білорусі з баскетболу не допущені до відбору на ЧЄ-2023 через війну в Україні

20:14 15.10.2022
Зенітники ПК "Центр" знищили російський вертоліт

Зенітники ПК "Центр" знищили російський вертоліт

07:04 14.10.2022
США в п'ятницю проведуть зустріч за участю низки країн щодо санкцій проти РФ

США в п'ятницю проведуть зустріч за участю низки країн щодо санкцій проти РФ

14:06 13.10.2022
Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

Путін застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків, - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал

Ворог за добу суботи завдав 40 ракетних ударів територією України, 20 ракет збила ППО

Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

ОСТАННЄ

Кулеба новому очільнику МЗС Італії: Засоби ППО Україні – це сильні політичні сигнали

У БАХМУТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ворог знову обстріляв Нікопольський район, троє поранених

Делегація з Фінляндії приїде до Туреччини 25 жовтня на переговори щодо екстрадиції

Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів, необхідну для боротьби за лідерство

Єрмак закликав міжнародну правозахисну спільноту перейти до нестандартних дій, щоб зупинити злочини РФ проти українських військовополонених

Шмигаль звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати додаткові боєприпаси для систем ППО

У Рівненській області в результаті ворожих ракетних обстрілів пошкоджено дев’ять будівель

Помер ректор Київського університету ім. Грінченка, поліція передбачає самогубство

Окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове, з Берислава евакуювали офіцерів і медперсонал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА