За можливим ядерним ударом по Офісу президента України має послідувати удар по центру прийняття рішень у Росії

У разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Офісу президента України, світ має відповісти ударом по центру прийняття рішень у РФ, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ми з вами постійно чуємо заклики, що Росія має завдати удар по центрам прийняття рішень (в Україні – ІФ). Як має світ відповідати? Не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Це (загроза ядерного удару – ІФ) відбувається сьогодні на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути такою: дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей", - заявив Зеленський.

"Якщо ти так зробиш, ти маєш знати: за секунду, вже незважаючи на наслідки твого удару, буде удар по прийняттю рішень у тебе, у твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, повинен про це знати. Це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Перед тим, як пограбувати чи убити, вона знає, що вона сяде у тюрму, тому що вона винна", – додав президент.

Зеленський наголосив, що можна довго говорити про гуманізм, але Україна живе "в такій ситуації і з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє".

При цьому російське суспільство, за його словами, має знати, що їхній президент вбиває українських громадян.

"Якщо ви не чинитимете тиск на свого президента, то світ ізолюється від вас. Світ не буде з вами розмовляти, тому що ви говорите мовою погроз. Ви не відпочиватимете за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США. Ви підтримуєте владу терориста", - сказав він.