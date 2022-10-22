Зеленський після чергової атаки ворога: світ може і повинен зупинити цей терор Росії

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що "світ може і повинен зупинити терор" проти українців.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!",- написав Зеленський у телеграм

Він розмістив також фото одного з палаючих об'єктів і наголосив: "на фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор".