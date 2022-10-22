Події

13:17 22.10.2022

Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

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Окупанти вдарили по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області.

Ворог вранці в суботу вдарив по двох об'єктах критичної інфраструктури в Миколаївській області, ще по одному - в Одеській та в Кіровоградській, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вранці ворог завдав масованого удару з акваторії Чорного моря високоточними ракетами "Калібр" по об'єктах критичної інфраструктури України! У південних регіонах уражено 4 таких об'єкти. По одному в Одеській і Кіровоградській областях, 2 – в Миколаївській. В Одеській області 3 людини поранені. По інших об'єктах подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Силами протиповітряної оборони під час цієї атаки 4 крилаті ракети збиті над Одеською областю, 1 - над Миколаївською.

Теги: #обстріли #миколаївська_область

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