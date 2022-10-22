Події

12:18 22.10.2022

У західних областях України знищено 7 ворожих ракет - Повітряне командування "Захід"

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У західних областях України знищено 7 ворожих ракет, ворог застосував високоточні ракети повітряного базування, повідомляє Повітряне командування "Захід".

"Окупанти атакували західні області України крилатими ракетами. Знищено 7 ворожих ракет. Ворог застосував високоточні ракети повітряного базування. Ймовірно, Х-101, Х-555, випущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95. Запуск здійснено з кількох напрямків, зокрема, з Каспію та Курської області. Цивільна інфраструктура - мета ранкової ракетної атаки російського агресора", - йдеться в повідомленні в Facebook.

У зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами з'єднання знищено сім крилатих ракет ворога.

 

Теги: #війна #ракети

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