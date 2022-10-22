Уночі ворог атакував Черкаську область дронами-камікадзе, є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

У ніч на суботу ворог атакував Черкаську обласну дронами-камікадзе, є "прильоти" на один з об'єктів критичної інфраструктури, повідомив голова Черкаської обласної Військової адміністрації Ігор Табурець.

"У ніч на суботу ворог атакував Черкаську область. Попередньо, 5 дронами-камікадзе. Є прильоти на один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", - написав він у Telegram-каналі.