Події

11:41 22.10.2022

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

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Унаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції, наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетних ударів по Рівненській області. Була успішна робота ППО, але, на жаль, деякі ракети влучили в ціль. Наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС, Укренерго, обленерго працюють над ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення", - сказав він у відеозверненні в Facebook.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури області були пошкоджені електропідстанції. Жертв немає.

 

Теги: #енергопостачання #рівненська_область

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