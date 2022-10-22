Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

Унаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції, наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетних ударів по Рівненській області. Була успішна робота ППО, але, на жаль, деякі ракети влучили в ціль. Наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС, Укренерго, обленерго працюють над ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення", - сказав він у відеозверненні в Facebook.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури області були пошкоджені електропідстанції. Жертв немає.