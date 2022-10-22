Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому і Голованівському районах, жителям області необхідно суттєво скоротити споживання електроенергії, заявив голова ОВА Андрій Райкович.

"Друзі, ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Звертаюся до всіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об'єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу всіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!", - написав він у Telegram-каналі.

Він також наголосив, що можливі перебої з постачанням електроенергії.