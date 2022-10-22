Події

10:46 22.10.2022

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах

1 хв читати

Ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому і Голованівському районах, жителям області необхідно суттєво скоротити споживання електроенергії, заявив голова ОВА Андрій Райкович.

"Друзі, ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Звертаюся до всіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об'єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу всіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!", - написав він у Telegram-каналі.

Він також наголосив, що можливі перебої з постачанням електроенергії.

Теги: #електроенергія #обстріли #кропивницький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 22.10.2022
У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

11:10 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

10:50 22.10.2022
У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

10:47 22.10.2022
Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

Ворог завдав два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області - голова ОВА

10:40 22.10.2022
Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

Унаслідок "прильотів " у Волинській області в деяких населених пунктах місцями зникли світло і вода

10:38 22.10.2022
По Хмельницькій області є влучання - голова

По Хмельницькій області є влучання - голова

10:08 22.10.2022
У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

У Києві почалися стабілізаційні відключення світла - ДТЕК

09:47 22.10.2022
У Рівненській області є влучення – голова ОВА

У Рівненській області є влучення – голова ОВА

09:46 22.10.2022
Ворог продовжує ракетні обстріли Хмельницької області - ОВА

Ворог продовжує ракетні обстріли Хмельницької області - ОВА

09:42 22.10.2022
Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води – міськрада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уночі ворог атакував Черкаську область дронами-камікадзе, є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Українські військові знищили 18 крилатих ракет окупантів – ПС ЗСУ

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

У Рівному росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, без жертв – мер

У Луцьку влучання в об'єкт енергетики, відсутня електроенергія в частині міста – міськрада

ОСТАННЄ

У Ковелі локалізовано пожежу на об'єкті інфраструктури - ДСНС

У Миколаєві енергетики працюють над відновленням електропостачання - мер

Помер відомий журналіст Леонід Канфер

На Харківщині частково знеструмлено 8 громад

У Рівненському районі не працюють сирени тривоги - голова ОВА

У західних областях України знищено 7 ворожих ракет - Повітряне командування "Захід"

Уночі ворог атакував Черкаську область дронами-камікадзе, є влучання по об'єкту критичної інфраструктури

Українські військові знищили 18 крилатих ракет окупантів – ПС ЗСУ

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

Над Чернігівською та Сумською областю збито дві ракети – Оперативне командування "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА