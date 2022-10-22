Події

10:26 22.10.2022

У Київській області збили ворожу ракету - поліція

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У Київській області збили ворожу ракету - поліція

У Київській області збили ворожу ракету, уламки впали на територію лісового масиву, повідомила поліція Київської області.

Згідно з повідомленням у Facebook, 22 жовтня на території одного з районів спрацювала ППО.

"Постраждалих і руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву. Дякуємо Силам протиповітряної оборони за прекрасну роботу!" – зазначив глава поліції Київської області Андрій Небитов.

Поліція області закликає громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття.

Теги: #ракета #поліція #київська_область

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