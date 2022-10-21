Події

21:29 21.10.2022

Президент Італії доручив Джорджі Мелоні сформувати уряд

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Президент Італії доручив Джорджі Мелоні сформувати уряд

Президент Італії Серджо Маттарелла у п'ятницю доручив лідеру правої партії "Брати Італії" Джорджі Мелоні сформувати Раду міністрів, повідомив журналістам представник канцелярії глави держави Уго Дзампетті.

"Президент доручив пані Мелоні сформувати уряд, вона погодилася це зробити", - сказав він. Дзампетті пояснив, що Мелоні одразу передала президенту список кандидатів на міністерські посади.

Також Дзампетті зазначив, що церемонія приведення уряду до присяги запланована на ранок суботи.

Згідно зі списком Мелоні, у неї буде два віцепрем'єри - голова партії "Ліга" Маттео Сальвіні (міністр інфраструктури) та видатний представник партії "Вперед, Італія" Антоніо Таяні (глава МЗС).

Главою МВС стане Маттео П'янтедозі, який вважається прихильником Сальвіні та принциповим борцем проти нелегальної імміграції. Міністром юстиції стане Карло Нордіо (партія "Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії").

Міністерство економіки очолить представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку – Адольфо Урсо ("Брати Італії"), міністерство енергетики – Паоло Дзангрілло із партії "Вперед, Італія".

У вересні коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на виборах. Найбільше голосів набрала партія "Брати Італії". Ще два великі учасники коаліції - партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі. Очікується, що всі ці політичні сили будуть представлені в наступному уряді, проте провідну роль відіграватимуть члени саме "Братів Італії".

При цьому, як зазначали італійські ЗМІ, переговори про коаліційний уряд між трьома партіями йшли непросто і зажадали чимало часу та зусиль.

 

 

Теги: #президент #італія #уряд

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