Події

20:10 21.10.2022

СБУ про нібито запит зустрічі з білоруськими колегами: Не коментуємо фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі

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СБУ про нібито запит зустрічі з білоруськими колегами: Не коментуємо фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі

У Службі безпеки України назвали нісенітницею заяву Олександра Лукашенка про те, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами.

"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю спікер СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше держагентство БелТА повідомило із посиланням на слова Лукашенка, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами. "Маю відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - сказав Лукашенко на загальновійськовому Обуз-Лісновському полігоні у Брестській області в п'ятницю після знайомства з розробками білоруського ВПК.

 

 

Теги: #сбу #лукашенко #позиція

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