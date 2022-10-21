Російські окупанти викрали 46 дітей із Херсонського дитбудинку

У п'ятницю, 21 жовтня, російські окупанти на машинах швидкої допомоги вивезли із Херсонської області 46 дітей віком до 5 років, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Сьогодні окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Це діти до 5 років. Загарбники називають викрадення дітей "евакуацією", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що Херсонська ОВА направила відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

"Маленькі українці, які незаконно утримуються росіянами, повинні якнайшвидше повернутися на українську територію", - наголосив глава ОВА.