Події

15:01 21.10.2022

Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

1 хв читати
Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а цього тижня виконали роботи з додаткового мінування шлюзів і опор, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилася дамба Каховського водосховища й агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із мінування виконано ще у квітні", - поінформувало ГУР МО у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними відомства, цього тижня окупанти додатково замінували шлюзи й опори Каховської ГЕС.

"На дамбі встановлено два військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажені ящиками з вибухівкою", – розповіли у ГУР МО.

У ГУР МО наголосили, що в разі реалізації терористичних планів РФ під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема й Херсон.

"Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону", - зазначили в ГУР МО.

 

Теги: #гур_мо #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 21.10.2022
Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

12:21 11.10.2022
РФ продовжує перекидати в Білорусь іранські дрони - ГУР МО

РФ продовжує перекидати в Білорусь іранські дрони - ГУР МО

13:26 09.10.2022
ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів, спрямовану на гендиректора компанії Baykar Defence

ГУР МО зірвало провокацію російських пранкерів, спрямовану на гендиректора компанії Baykar Defence

16:42 29.09.2022
В українській розвідці вважають загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"

В українській розвідці вважають загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї "дуже високою"

14:02 11.09.2022
Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

16:44 06.09.2022
Каховську ГЕС підключено до енергосистеми після відключення 5 вересня - "Укргідроенерго"

Каховську ГЕС підключено до енергосистеми після відключення 5 вересня - "Укргідроенерго"

19:04 05.09.2022
Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

19:54 24.08.2022
Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

Окупанти з РФ намагаються доукомплектувати піхотні частини ракетниками та військовими моряками

14:32 17.08.2022
СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

17:21 11.08.2022
ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

ОСТАННЄ

За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

Екснардепу Грановському повідомлено про підозру у справі про заподіяння понад 93 млн грн збитків Одеському припортовому заводу

На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

Кабмін запустив на рік проєкт щодо оформлення посвідчення особи для повернення в Україну

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

ОВА: ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ПЛАНОВА РОБОТА САПЕРІВ

ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА