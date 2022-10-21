Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а цього тижня виконали роботи з додаткового мінування шлюзів і опор, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО).

"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилася дамба Каховського водосховища й агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із мінування виконано ще у квітні", - поінформувало ГУР МО у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За даними відомства, цього тижня окупанти додатково замінували шлюзи й опори Каховської ГЕС.

"На дамбі встановлено два військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажені ящиками з вибухівкою", – розповіли у ГУР МО.

У ГУР МО наголосили, що в разі реалізації терористичних планів РФ під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема й Херсон.

"Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону", - зазначили в ГУР МО.