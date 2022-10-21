В ОК "Південь" підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що в результаті могли постраждати цивільні

Російські окупанти поширюють дезінформацію про постраждалих мирних жителів унаслідок обстрілів Антонівського мосту через р. Дніпро в районі окупованого Херсона, оскільки вогонь вівся під час дії комендантської години.

"Так, ми тримаємо вогневий контроль, але… ми не стріляємо по об'єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б'ємо по мирних населених пунктах та місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було", - розповіла Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона зазначила, що постраждалими внаслідок обстрілу мосту можуть бути самі окупанти, які переодяглися в цивільний одяг. "Те, що окупанти намагаються переміщатися вже навіть містом, і місцевістю, областю взагалі, використовуючи намародене майно та цивільний одяг, це також відомий факт… Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так", - сказала керівник пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк наголосила, що подібні провокації з боку окупантів з метою звинувачення Сил оборони були очікуваними.