Понад 8 млн тонн українського продовольства експортовано у рамках чорноморської зернової ініціативи

Українські порти в четвер покинули три суховантажні машини з продовольством, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"Станом на 20 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 8 087 665 тонн. Загалом цієї миті було дозволено рух 738 суден – 375 на прибуття в українські порти та 363 – на вихід із них", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Зазначається, що у четвер порти України залишили три судна із 141 500 тонн зерна та іншої продукції АПК.

Суховантаж Aris T доставить до Іспанії 52 733 тонни кукурудзи та 23 267 тонн соняшникового шроту. Судно Xin Shun перевезе до країн ЄС 60 тисяч тонн ріпаку. Суховантаж Atlantis Almeria прямує до Туреччини із 5,5 тис. тонн соняшникової олії.

"Зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни", - пояснили в СКЦ.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.