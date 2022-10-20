Зеленський: Головна тема в переговорах із президентом Швейцарії - подальша взаємодія у відповідь на терор Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною темою в його переговорах із главою Швейцарії є подальша взаємодія у відповідь на терор Росії щодо України.

"Вітаю в Києві президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Цей візит свідчить про неможливість зберігати нейтралітет у часи викликів безпеці всього нашого континенту та людяності. Головна тема наших переговорів - подальша взаємодія у відповідь на терор Росії", - заявив Зеленський, повідомляє його телеграм-канал.

Він подякував Кассісу за принципове засудження злочинної спроби анексії територій України Росією і підтримку Швейцарією пакетів санкцій ЄС проти РФ.