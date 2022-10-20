Вуличне освітлення в Тернополі буде відключено з метою економії електроенергії - мер

Вуличне освітлення в Тернополі буде відключено в четвер у зв'язку з критичною ситуацією і обстрілом енергетичної інфраструктури, повідомив мер міста Сергій Надал.

"У зв'язку з критичною ситуацією і обстрілом енергетичної інфраструктури країни вуличне освітлення в Тернополі буде вимкнене", - написав Надал у телеграмі.

Він також закликав місцевих підприємців вимкнути рекламні вивіски, вітрини й сітілайти. "Дякую всім, хто відповідально ставиться до ситуації та береже електроенергію. Маємо пережити цей період. Все здолаємо", - підсумував тернопільський мер.