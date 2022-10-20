Події

16:10 20.10.2022

У Брюсселі розпочинається саміт ЄС, очікується виступ Зеленського

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У Брюсселі розпочинається саміт ЄС, очікується виступ Зеленського

У Брюсселі на дводенне засідання Європейської ради збираються лідери Європейського Союзу, очікується, що до них звернеться президент України Володимир Зеленський.

Саміт розпочне роботу о 15:00 (16:00 за Києвом) з обміну думками лідерів із президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Після цього близько 16:00 (17:00) за допомогою відеозв'язку з Києва перед лідерами ЄС виступить Зеленський. У рамках обговорення питання війни РФ проти України, що триває, очікується, що лідери обговорять залучення Ірану, щодо якого напередодні засідання було запроваджено обмежувальні заходи.

Європейська рада обговорить питання України, енергетики, економічні питання та зовнішні відносини.

У запрошенні главам держав і урядів країн-членів ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель написав: "Центральним пунктом нашого порядку денного є енергетична криза, у зв'язку з якою ми маємо вжити невідкладних заходів. Зокрема, ми маємо обов'язково активізувати наші три напрями дій: скорочення попиту, забезпечення надійності постачання та стримування цін".

Він зазначив, що лідери "також повернуться до питання агресивної війни Росії проти України". "На нашій зустрічі я хотів би, щоб ми обговорили нашу допомогу Україні та, зокрема, розглянули нагальні потреби України з метою підготовки її до цієї зими, а також стійкість нашої допомоги в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - наголосив Мішель.

Теги: #саміт_єс #зеленський

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