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15:25 20.10.2022

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

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Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Загроза відновлення Збройними силами РФ наступу на Україну на північному фронті зростає, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Він зазначив, що посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угрупування військ так званої союзної держави.

"На території Білорусі продовжуються заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС РФ на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, зокрема на тих, що передані під повний контроль ЗС РФ", - розповів Громов.

За його словами, в рамках зазначеного на території Білорусі проводяться заходи щодо підготовки до прихованої мобілізації.

"Водночас Республіка Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів. Вона розмістила на своїх летовищах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Ми також на це реагуємо", - зазначив представник Генштабу.

Громов запевнив, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію.

"Наразі силами оборони проводяться заходи щодо забезпечення надійного прикриття державного кордону України та міста Києва з північного напрямку. У разі ухвалення противником відповідного рішення про відкриття так званого другого фронту, а саме ведення наступальних дій із Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді", - наголосив він.

Теги: #прогноз #генштаб_зсу #зс_рф

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