Події

14:40 20.10.2022

Готується візит Штайнмаєра до України - Зеленський

1 хв читати
Готується візит Штайнмаєра до України - Зеленський

Німецький лідер Франк-Вальтер Штайнмаєр має намір відвідати Україну, готується його візит, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів предметну та продуктивну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував Німеччині за першу систему ППО IRIS. Ми маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно!" - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, Німеччина також допоможе Україні подолати наслідки ракетного терору РФ.

"Готуємо візит президента Німеччини до України", - додав Зеленський.

Теги: #україна #візит #підготовка #штайнмаєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 20.10.2022
Штайнмаєр запевнив Зеленського у незмінній солідарності та підтримці Німеччини, зокрема постачаннях сучасної техніки для української ППО

Штайнмаєр запевнив Зеленського у незмінній солідарності та підтримці Німеччини, зокрема постачаннях сучасної техніки для української ППО

12:17 20.10.2022
Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

10:11 20.10.2022
Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

08:23 20.10.2022
США та Україна створять робочу групу для підтримки стійкості української інфраструктури

США та Україна створять робочу групу для підтримки стійкості української інфраструктури

21:16 19.10.2022
Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

19:38 19.10.2022
Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

14:00 19.10.2022
Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

07:12 19.10.2022
Чотири судна доправлять українську пшеницю та соєві боби до Туреччини та Ізраїлю

Чотири судна доправлять українську пшеницю та соєві боби до Туреччини та Ізраїлю

07:16 18.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

07:14 18.10.2022
П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запровадив санкції проти політиків, бізнесменів і громадських діячів, а також проти ймовірних дочок Путін

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс іде у відставку

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

Зеленський запровадив санкції проти 256 російських бізнесменів та членів їхніх сімей, зокрема Абрамовича

ОСТАННЄ

Зеленський запровадив санкції проти політиків, бізнесменів і громадських діячів, а також проти ймовірних дочок Путін

Пристайко першим вручив вірчі грамоти Карлу III

Зі звільнених районів Харківщини щодня евакуюються від 100 до 1000 осіб – голова ОВА

У Росії мобілізували понад 200 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

У Брюсселі розпочинається саміт ЄС, очікується виступ Зеленського

Прем'єр Великої Британії Ліз Трасс іде у відставку

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Президент Швейцарії відвідав Бородянку та Іванків

Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

МЗС працює з партнерами щодо подолання наслідків атак РФ на критичну інфраструктуру України - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА