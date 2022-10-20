Готується візит Штайнмаєра до України - Зеленський

Німецький лідер Франк-Вальтер Штайнмаєр має намір відвідати Україну, готується його візит, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів предметну та продуктивну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував Німеччині за першу систему ППО IRIS. Ми маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно!" - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, Німеччина також допоможе Україні подолати наслідки ракетного терору РФ.

"Готуємо візит президента Німеччини до України", - додав Зеленський.