Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

Інструкторці з фізичного виховання однієї з гімназій Києва повідомлено про підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 30-річній мешканці столиці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури Києва у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, з початку збройної агресії РФ проти України жителька Києва, яка працює інструктором із фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти в соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій України та виправдання її збройної агресії.

"Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі міста зазначають, що висновки експертиз підтвердили наявність у публікаціях жінки публічних виправдань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу", - інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.