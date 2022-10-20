Події

13:40 20.10.2022

Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

2 хв читати
Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

Інструкторці з фізичного виховання однієї з гімназій Києва повідомлено про підозру у виправданні збройної агресії РФ проти України, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 30-річній мешканці столиці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури Києва у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, з початку збройної агресії РФ проти України жителька Києва, яка працює інструктором із фізичного виховання в одній зі столичних гімназій, використовуючи власні акаунти в соціальних мережах, неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій України та виправдання її збройної агресії.

"Також підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами Російської Федерації, стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу РФ", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі міста зазначають, що висновки експертиз підтвердили наявність у публікаціях жінки публічних виправдань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу", - інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Теги: #гімназія #підозра #інструктор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 19.10.2022
Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

18:27 19.10.2022
НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

07:34 19.10.2022
Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

18:21 18.10.2022
Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

12:36 06.10.2022
САП та НАБУ повідомили главі НБУ Шевченку про підозру в злочині в період керівництва ним Укргазбанком

САП та НАБУ повідомили главі НБУ Шевченку про підозру в злочині в період керівництва ним Укргазбанком

15:10 05.10.2022
Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

Нардепу Ренату Кузьміну повідомлено про підозру в держзраді - ДБР

12:41 04.10.2022
Колишнього ватажка "ДНР" Безлера підозрюють у катуванні українців у Криму – прокуратура

Колишнього ватажка "ДНР" Безлера підозрюють у катуванні українців у Криму – прокуратура

11:14 03.10.2022
Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

13:28 01.10.2022
За матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності отримав "глава ЛНР" Пасічник

За матеріалами СБУ підозру в колабораційній діяльності отримав "глава ЛНР" Пасічник

13:49 29.09.2022
Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

ОСТАННЄ

"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

В Україні судитимуть громадянина РФ - охоронця ексватажка "ЛНР"

Ситуація з наданням військової допомоги Ізраїлем може змінитися з новим урядом - посол Корнійчук

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

IKEA виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні

Унаслідок обстрілів Миколаєва є влучення в колишній авторинок

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА