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11:55 20.10.2022

Єрмак попросив єврейські організації схилити уряд Ізраїлю до надання Україні систем ППО

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Єрмак попросив єврейські організації схилити уряд Ізраїлю до надання Україні систем ППО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками провідних єврейських організацій, під час якої наголосив на важливості надання нашій державі сучасних систем протиповітряної оборони, які має Ізраїль, повідомила у четвер пресслужба Офісу президента.

Єрмак розповів учасникам онлайн-зустрічі, що 7-8 жовтня Росія завдала 190 ударів ракетами та дронами по території України, а 10 жовтня було випущено 84 ракети та 24 ударні БПЛА. "Йдеться про прагнення залякати мирних громадян, спробу знищити критичну інфраструктуру України перед зимою, занурити країну в темряву та мороз", - наголосив він.

Керівник Офісу президента наголосив, що без надійних систем ППО ніхто в Україні не зможе почуватися у безпеці: діти не зможуть ходити до школи, а мирні жителі залишаться без тепла та електроенергії. "Нарешті наші союзники та партнери, зокрема США, Велика Британія та інші держави, дали підтвердження про початок роботи з надання Україні систем ППО", - зазначив він.

Єрмак закликав Ізраїль долучитися до дієвої допомоги Україні, адже за часів, коли агресор створює загрози всьому світу, неможливо залишатися стороннім спостерігачем. Зокрема, на його переконання, єврейські громадські організації наразі можуть вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

Єрмак наголосив, що, незважаючи на війну, Україна не зупиниться у розвитку та підтримці Меморіального центру "Бабин Яр", хоча бойові дії вносять свої корективи. "Цей меморіал розвиватиметься і справді стане одним із найпотужніших меморіалів у світі", - запевнив він.

Зі свого боку голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю та голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський зазначив, що війна в Україні - це не лише трагедія українського народу, це війна за майбутнє всього вільного світу. "Тому я, як і всі присутні, вважаю, що бути разом з Україною в цей момент - це не просто моральний обов'язок, це на користь Ізраїлю", - сказав він.

Головний рабин Києва Дов Блайх запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України у боротьбі з терором та звернутися до уряду та народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну.

Теги: #ізраїль #ппо #єрмак

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