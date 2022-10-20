У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Київська міська державна адміністрація, як і Міністерство освіти і науки, не має інформації про кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару або його наслідків.

"Щодо закладів освіти, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару, інформуємо, що ця інформація у департаменті не створювалася", - йдеться у відповіді департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо кількості шкіл та дитячих садків, які мають укриття, адаптовані для захисту від можливого ядерного удару або його наслідків.

Крім того, посилаючись на листи від Служби безпеки України, в Київміськадміністрації заявляють, що в рамках безпеки на період воєнного стану обмежено доступ до інформації щодо даних та функціонування закладів освіти столиці.

Раніше Міністерство освіти і науки заявило, що не має такої інформації, а також зазначило, що питання організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої та дошкільної освіти належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.