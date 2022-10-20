Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 370 одиниць особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 20 жовтня, склали близько 66 тис. 650 осіб, повідомляється у фейсбуці Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали особового складу - близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано, танків - 2567 (+13) од., бойових броньованих машин - 5255 (+20) од., артилерійських систем – 1646 (+9) од, РСЗВ – 372 (+0) од., засоби ППО – 189 (+0) од., літаків – 269 (+0) од., гелікоптерів – 243 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+ 25), крилаті ракети – 329 (+6), кораблі /катери – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од., спеціальна техніка – 147 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.