Слідом за главою Мінфіну у відставку пішла голова МВС Великої Британії Суелла Браверман

Глава МВС Великої Британії Суелла Браверман оголосила в середу, що залишає свою посаду.

"З глибоким жалем, я вирішила піти у відставку", - йдеться у листі, який Браверман опублікувала у твіттері. Вона пояснює, що раніше, використовуючи особисту електронну пошту, надіслала колезі документ, що порушило правила роботи в уряді. Глава МВС називає саме цю помилку причиною своєї відставки.

Браверман протрималася на посаді 43 дні - лише на п'ять днів більше, ніж міністр фінансів Квазі Квартенг, який раніше пішов з посади міністра фінансів.

Під час перебування на посаді прем’єра Бориса Джонсона Браверман була генпрокурором. Після його відставки вона претендувала на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії, проте досить швидко вибула з боротьби. Після цього Браверман підтримала кандидатуру Ліз Трасс.

В останні дні британські ЗМІ повідомляють про невдоволення діяльністю Трасс серед однопартійців та обговорення її можливої відставки. За інформацією The Times, високопосадовці комітету Консервативної партії Великої Британії ("Комітет 1922 року" - ІФ) провели таємні обговорення майбутнього прем'єр-міністра. У свою чергу Politico писало, що члени парламенту Великої Британії від консерваторів почали активно шукати способи, щоб домогтися відставки Трасс з посади прем'єра.