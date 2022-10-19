Події

20:00 19.10.2022

Слідом за главою Мінфіну у відставку пішла голова МВС Великої Британії Суелла Браверман

1 хв читати
Слідом за главою Мінфіну у відставку пішла голова МВС Великої Британії Суелла Браверман

Глава МВС Великої Британії Суелла Браверман оголосила в середу, що залишає свою посаду.

"З глибоким жалем, я вирішила піти у відставку", - йдеться у листі, який Браверман опублікувала у твіттері. Вона пояснює, що раніше, використовуючи особисту електронну пошту, надіслала колезі документ, що порушило правила роботи в уряді. Глава МВС називає саме цю помилку причиною своєї відставки.

Браверман протрималася на посаді 43 дні - лише на п'ять днів більше, ніж міністр фінансів Квазі Квартенг, який раніше пішов з посади міністра фінансів.

Під час перебування на посаді прем’єра Бориса Джонсона Браверман була генпрокурором. Після його відставки вона претендувала на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії, проте досить швидко вибула з боротьби. Після цього Браверман підтримала кандидатуру Ліз Трасс.

В останні дні британські ЗМІ повідомляють про невдоволення діяльністю Трасс серед однопартійців та обговорення її можливої відставки. За інформацією The Times, високопосадовці комітету Консервативної партії Великої Британії ("Комітет 1922 року" - ІФ) провели таємні обговорення майбутнього прем'єр-міністра. У свою чергу Politico писало, що члени парламенту Великої Британії від консерваторів почали активно шукати способи, щоб домогтися відставки Трасс з посади прем'єра.

 

 

Теги: #відставка #міністр #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 17.10.2022
У Великій Британії видано книгу з промовами Зеленського

У Великій Британії видано книгу з промовами Зеленського

20:45 11.10.2022
Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

Коронація Карла III відбудеться 6 травня 2023 року

07:38 10.10.2022
У Молдові 10 жовтня розпочинаються навчання за участю британських і румунських військових

У Молдові 10 жовтня розпочинаються навчання за участю британських і румунських військових

19:35 04.10.2022
Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

21:28 30.09.2022
Велика Британія розширила санкції проти Росії, заборонила експорт 700 найменувань товарів

Велика Британія розширила санкції проти Росії, заборонила експорт 700 найменувань товарів

19:26 30.09.2022
Російського посла викликали до МЗС Великої Британії через дії РФ в Україні

Російського посла викликали до МЗС Великої Британії через дії РФ в Україні

08:05 29.09.2022
Міністра освіти і науки Киргизстану затримано при отриманні хабара

Міністра освіти і науки Киргизстану затримано при отриманні хабара

21:17 28.09.2022
Відповіддю на російські псевдореферендуми має бути посилення військової та фінансової підтримки України – Зеленський за підсумками розмови з Трасс

Відповіддю на російські псевдореферендуми має бути посилення військової та фінансової підтримки України – Зеленський за підсумками розмови з Трасс

13:26 26.09.2022
Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

Кримському "міністру сільського господарства", який забезпечив логістику для вивезення українського зерна, повідомлено про підозру

21:45 19.09.2022
Судді Верховного Суду пропонують скликати збори суддів КГС ВС для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова

Судді Верховного Суду пропонують скликати збори суддів КГС ВС для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній - Данілов

Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною

Хоробрий народ України став переможцем премії Сахарова Європарламенту

Цієї ночі частина Львова буде без світла – "Львівобленерго"

ОСТАННЄ

На Львівщині налічується 131 стаціонарний пункт обігріву - Козицький

Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній - Данілов

Зеленський зустрівся із главою МЗС Греції

Зеленский встретился с главой МИД Греции

Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних і одинадцять авіаударів по Україні, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Завербовані російським керівництвом ув'язнені залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ - Генеральний штаб ЗСУ

Посольство Індії закликало громадян негайно виїхати з України

Українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки та позицій російських ЗРК – Генштаб ЗСУ

Зеленський обговорив з Ердоганом роль Туреччини у зерновій ініціативі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА