Зеленський обговорив з Ердоганом роль Туреччини у зерновій ініціативі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері", - написав Зеленський у твіттері.